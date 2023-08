Festival de l’Illustration Pyrénéenne à Bourréac BOURREAC Bourréac, 16 septembre 2023, Bourréac.

Bourréac,Hautes-Pyrénées

Venez découvrir autour d’une rando expo de 6kms entre les villages de Lezignan et Bourréac, des illustrations de nos belles Pyrénées. Des invités photographes, dessinateurs, peintres vous feront partager leurs univers.

Des animations, des ateliers et une restauration seront proposés de 11 h à 22h30.

> Programme de Bourréac

Rencontres/échanges avec Charles Lima et activité drone dans le milieu naturel

Invités (photos/drone) : Charles Lima, Jean-Marc Lafitte, Hadrien Brasseur

> La Lande :

Atelier peinture et dessin animé par l’association « Atelier Courbes et Coleurs »

> Grange de la Crabe :

« Que voyez vous en moi » et « Posez votre sac à doc » animés par Sophie Fortunat et Martial Charpentier

11h30 : Contes des Pyrénées et d’ailleurs par Galinette

22h30 : Atelier photo nocturne animé par Christophe Cieslar et Bertrand Billerach

Invités (photo) : Sophie Fortunat, Marc Leclercq, Christophe Cieslan, Bertrand Billerach

Restauration et buvette sur place..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

BOURREAC à Bourréac

Bourréac 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover illustrations of our beautiful Pyrenees on a 6km walk/exhibition between the villages of Lezignan and Bourréac. Guest photographers, cartoonists and painters will share their worlds with you.

Entertainment, workshops and catering will be available from 11 a.m. to 10:30 p.m.

> Bourréac program

Meetings/exchanges with Charles Lima and drone activity in the natural environment

Guests (photos/drone): Charles Lima, Jean-Marc Lafitte, Hadrien Brasseur

> La Lande :

Painting and drawing workshop led by the « Atelier Courbes et Coleurs » association

> Grange de la Crabe :

« Que voyez vous en moi » and « Posez votre sac à doc » led by Sophie Fortunat and Martial Charpentier

11:30 am: Tales from the Pyrenees and elsewhere by Galinette

10:30 pm: Night-time photo workshop led by Christophe Cieslar and Bertrand Billerach

Guests (photo): Sophie Fortunat, Marc Leclercq, Christophe Cieslan, Bertrand Billerach

Catering and refreshments on site.

Venga a descubrir ilustraciones de nuestros hermosos Pirineos durante una exhibición a pie de 6 km entre los pueblos de Lezignan y Bourréac. Fotógrafos, dibujantes y pintores invitados compartirán sus mundos con usted.

Habrá animación, talleres y refrescos de 11.00 a 22.30 h.

> Programa de Bourréac

Encuentros/intercambios con Charles Lima y actividad de drones en el medio natural

Invitados (fotos/drones): Charles Lima, Jean-Marc Lafitte, Hadrien Brasseur

> La Lande :

Taller de pintura y dibujo a cargo de la asociación « Atelier Courbes et Coleurs

> Grange de la Crabe :

« Que voyez vous en moi » y « Posez votre sac à doc » a cargo de Sophie Fortunat y Martial Charpentier

11.30 h: Cuentos de los Pirineos y de otros lugares por Galinette

22.30 h: Taller de fotografía nocturna a cargo de Christophe Cieslar y Bertrand Billerach

Invitados (foto) : Sophie Fortunat, Marc Leclercq, Christophe Cieslan, Bertrand Billerach

Catering y refrescos in situ.

Entdecken Sie auf einer 6 km langen Wanderung zwischen den Dörfern Lezignan und Bourréac Illustrationen unserer schönen Pyrenäen. Die eingeladenen Fotografen, Zeichner und Maler lassen Sie an ihrer Welt teilhaben.

Von 11 Uhr bis 22.30 Uhr werden Animationen, Workshops und Verpflegung angeboten.

> Programm in Bourréac

Begegnungen/Austausch mit Charles Lima und Drohnenaktivität in der natürlichen Umgebung

Gäste (Fotos/Drohne): Charles Lima, Jean-Marc Lafitte, Hadrien Brasseur

> La Lande :

Mal- und Zeichenworkshop unter der Leitung des Vereins « Atelier Courbes et Coleurs »

> « Grange de la Crabe » (Krabbenscheune) :

« Was sehen Sie in mir » und « Posez votre sac à doc », geleitet von Sophie Fortunat und Martial Charpentier

11:30 Uhr: Märchen aus den Pyrenäen und anderswo von Galinette

22.30 Uhr: Nachtfotografie-Workshop unter der Leitung von Christophe Cieslar und Bertrand Billerach

Gäste (Foto) : Sophie Fortunat, Marc Leclercq, Christophe Cieslan, Bertrand Billerach

Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-18 par CDT65|CDT65