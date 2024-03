BOUROUGNAN SPEAKS MOLIERE ILLUSTRE THEATRE Pezenas, samedi 3 août 2024.

Afin de célébrer les 400 ans de la naissance du grand Molière, le gouvernement français décide d’imposer à la population l’injection d’un mystérieux produit « Le speaking Molière ». Ce produit va permettre à tous les français de s’exprimer en vers tout au long de l’année et « à la façon de Molière », en hommage au génial auteur.A Bourougnan, la résistance à cette obligation s’organise…Toute ressemblance avec des situations ou faits réels n’est… absolument pas fortuite !À travers cette fiction menée tambour battant, Daniel Villanova s’amuse ici de notre monde et de son histoire contemporaine avec une verve éblouissante et une drôlerie irrésistible. Vous achetez des places non numérotées. A réception de votre achat, notre équipe vous attribue cependant les meilleures places numérotées disponibles en respectant les précautions préconisées. Vos billets numérotés vous seront remis sous enveloppe à votre arrivée le jour du spectacle. Une file vous sera réservée pour faciliter votre accès.

Tarif : 14.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-08-03 à 21:30

ILLUSTRE THEATRE 22 Avenue de la gare du midi 34120 Pezenas 34