Bournos en Hesta ! Bournos, 3 septembre 2023, Bournos.

Bournos,Pyrénées-Atlantiques

12h : vin d’honneur de la municipalité.

12h30 : apéro tapas au foyer du club, animé par Los Ultimos.

20h : moules-frites.

22h30 : feu d’artifice..

2023-09-03 fin : 2023-09-03

12pm: wine reception hosted by the municipality.

12:30 pm: tapas reception in the club foyer, hosted by Los Ultimos.

8pm: mussels and French fries.

10:30pm: fireworks.

12.00 h: Recepción con vino ofrecida por el ayuntamiento.

12.30h: Recepción de tapas en el vestíbulo del club, a cargo de Los Últimos.

20.00 h: mejillones con patatas fritas.

22.30 h: Castillo de fuegos artificiales.

12.00 Uhr: Ehrenwein der Stadtverwaltung.

12:30 Uhr: Tapas-Aperitif im Foyer des Clubs, musikalisch umrahmt von Los Ultimos.

20 Uhr: Muscheln und Pommes frites.

22.30 Uhr: Feuerwerk.

