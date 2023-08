Bournos en Hesta ! Bournos, 2 septembre 2023, Bournos.

Bournos,Pyrénées-Atlantiques

14h : tournoi de pétanque.

De 14h30 à 18h30 : la peña Bertran, située à l’ancien café du village, rafraîchira les festayres dans ce lieu qui fut emblématique.

Dès 19h, la soirée se poursuivra en musique, sur la place de l’école, avec les concerts d’Acoustic Qoftness puis des OlzO de Passage. Les différents musiciens enchanteront la guinguette du comité composée d’assiettes à partager et boissons..

2pm: pétanque tournament.

From 2.30 pm to 6.30 pm: the Bertran peña, located in the old village café, refreshes festival-goers in this once emblematic venue.

From 7pm, the evening continues with music in the school square, with concerts by Acoustic Qoftness and OlzO de Passage. The various musicians will delight the committee?s guinguette, which will include plates to share and drinks.

a las 14 h: torneo de petanca.

De 14.30 a 18.30 h: la peña Bertran, situada en el antiguo café del pueblo, refrescará a los asistentes a la fiesta en este emblemático local.

A partir de las 19 h, la velada continúa con música en la plaza de la escuela, con los conciertos de Acoustic Qoftness y OlzO de Passage. Los distintos músicos harán las delicias de la guinguette de la comisión, que incluirá platos para compartir y bebidas.

14 Uhr: Boulespiel-Turnier.

Von 14.30 bis 18.30 Uhr: Die Peña Bertran im ehemaligen Café des Dorfes erfrischt die Festteilnehmer an diesem einst symbolträchtigen Ort.

Ab 19 Uhr geht der Abend auf dem Schulplatz mit Musik weiter: Acoustic Qoftness und die OlzO de Passage treten auf. Die verschiedenen Musiker werden die Guinguette des Komitees verzaubern, die aus Tellern zum Teilen und Getränken besteht.

