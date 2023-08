Bournos en Hesta ! Bournos, 31 août 2023, Bournos.

Bournos,Pyrénées-Atlantiques

18h45 : 2e édition de la marche et course déguisées dans le village (5 km non chronométrés au départ de la Place de l’Eglise). Douches à disposition au stade municipal. Sans inscription. Le meilleur déguisement sera récompensé !

A partir de 20h30 : la soirée se poursuivra en musique avec Noémie and friends, accompagnée de grillades sur la place de l’église..

2023-08-31 fin : 2023-08-31 . EUR.

Bournos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



6:45pm: 2nd edition of the disguised walk and run in the village (5km untimed, starting from Place de l’Eglise). Showers available at the municipal stadium. No registration required. Prizes for best disguise!

From 8.30pm: the evening continues with music by Noémie and friends, accompanied by barbecues on the church square.

18.45 h: 2ª edición de la marcha y carrera disfrazada por el pueblo (5 km sin límite de tiempo, salida desde la Place de l’Eglise). Duchas disponibles en el estadio municipal. No es necesario inscribirse. Se entregarán premios al mejor disfraz

A partir de las 20.30 h: la velada continúa con la música de Noémie y sus amigos, acompañada de barbacoas en la plaza de la iglesia.

18.45 Uhr: 2. Ausgabe des verkleideten Marsches und Laufs durch das Dorf (5 km ohne Zeitmessung ab dem Place de l’Eglise). Duschen stehen im städtischen Stadion zur Verfügung. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die beste Verkleidung wird prämiert!

Ab 20:30 Uhr: Der Abend wird mit Musik von Noémie and friends fortgesetzt, dazu gibt es Gegrilltes auf dem Place de l’Eglise.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN