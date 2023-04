Descente de caisses à savon Le bourg, 6 août 2023, Bourniquel.

La descente de caisses à savon aura lieu le dimanche 6 Août 2023 ! On vous attend nombreux !

Restauration sur place, buvette, bourriche nombreux lots.

Activités pour les plus petits : parcours tracteurs et autres véhicules à pédales..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 17:00:00. .

Le bourg

Bourniquel 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The soapbox race will take place on Sunday August 6th 2023! We are waiting for you !

Catering on the spot, refreshment bar, numerous prizes.

Activities for the youngest : tractor course and other pedal vehicles.

¡La carrera de soapbox tendrá lugar el domingo 6 de agosto de 2023! ¡Le esperamos!

Catering in situ, bar de refrescos, numerosos premios.

Actividades para los más pequeños: recorrido de tractores y otros vehículos a pedales.

Die Seifenkistenfahrt wird am Sonntag, den 6. August 2023 stattfinden! Wir erwarten Sie zahlreich!

Verpflegung vor Ort, Erfrischungsstände, zahlreiche Preise.

Aktivitäten für die Kleinsten: Traktorparcours und andere Tretfahrzeuge.

