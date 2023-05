Rando gourmande nocturne Le Bourg, 10 juin 2023, Bournel.

Promenade autour de Bournel ponctuée d’étapes gourmande tout au long du parcours : un apéritif après quelques km, soupe quelques km plus tard, entrée et on repart vers le plat de résistance et on termine par le dessert à l’arrivée à la salle des fêtes du village.

Réservation est indispensable.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Le Bourg Place de la Mairie

Bournel 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Walk around Bournel punctuated by gourmet stages along the way: an aperitif after a few km, soup a few km later, appetizer and we go back to the main course and we finish with the dessert at the arrival at the village hall.

Reservation is essential

Un paseo alrededor de Bournel salpicado de paradas gastronómicas a lo largo del camino: un aperitivo después de unos kilómetros, sopa unos kilómetros más tarde, un entrante y luego el plato principal y un postre a la llegada al salón del pueblo.

Reserva obligatoria

Spaziergang rund um Bournel, unterbrochen von Gourmet-Etappen entlang der Strecke: ein Aperitif nach einigen Kilometern, Suppe einige Kilometer später, Vorspeise und man geht wieder zum Hauptgericht und endet mit dem Dessert bei der Ankunft im Festsaal des Dorfes.

Reservierung ist unbedingt erforderlich

