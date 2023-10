Conférence publique gratuite « Joyeux, effrayant, génial ou saint ? Le Mystère Blaise Pascal » Bournazel, 20 octobre 2023, Bournazel.

Bournazel,Aveyron

Conférence publique gratuite « Joyeux, effrayant, génial ou saint ? Le Mystère Blaise Pascal » par Mme Laurence Plazenet, professeur de littérature française, vendredi 20 octobre à 18h30 à l’auditorium du château de Bournazel.

Free public lecture « Joyful, frightening, brilliant or saintly? Le Mystère Blaise Pascal » (The Blaise Pascal Mystery) by Laurence Plazenet, professor of French literature, Friday October 20 at 6:30pm in the château de Bournazel auditorium

Conferencia pública gratuita « ¿Alegre, espantoso, genial o santo? El misterio Blaise Pascal », a cargo de Laurence Plazenet, catedrática de literatura francesa, el viernes 20 de octubre a las 18.30 h en el auditorio del castillo de Bournazel

Kostenloser öffentlicher Vortrag « Fröhlich, erschreckend, genial oder heilig? Le Mystère Blaise Pascal » von Frau Laurence Plazenet, Professorin für französische Literatur, Freitag, den 20. Oktober um 18.30 Uhr im Auditorium des Schlosses von Bournazel

