Conférence « Les jardins français des XVIe et XVIIe siècles et leur décor » Bournazel Catégories d’évènement: Aveyron

Bournazel

Conférence « Les jardins français des XVIe et XVIIe siècles et leur décor », 3 juin 2023, Bournazel. Conférence « Les jardins français des XVIe et XVIIe siècles et leur décor : pavillons, sculptures, parterres fleuris, fontaines et grottes de fraîcheur » par Louise Leates.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR. Bournazel 12390 Aveyron Occitanie



Conference « French gardens of the 16th and 17th centuries and their decoration: pavilions, sculptures, flower beds, fountains and grottoes » by Louise Leates Conferencia « Los jardines franceses de los siglos XVI y XVII y su decoración: pabellones, esculturas, parterres, fuentes y grutas » por Louise Leates Vortrag « Die französischen Gärten des 16. und 17. Jahrhunderts und ihre Ausstattung: Pavillons, Skulpturen, Blumenbeete, Springbrunnen und Frischegrotten » von Louise Leates Mise à jour le 2023-04-14 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Bournazel Autres Adresse Ville Bournazel Departement Aveyron Lieu Ville Bournazel

Bournazel Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bournazel/

Conférence « Les jardins français des XVIe et XVIIe siècles et leur décor » 2023-06-03 was last modified: by Conférence « Les jardins français des XVIe et XVIIe siècles et leur décor » 3 juin 2023 Bournazel

Bournazel Aveyron