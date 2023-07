Centre équestre L’Échappée Belle Bournat et Turelure Camboulit, 12 juillet 2023, Camboulit.

Camboulit,Lot

Vous rêvez de monter à cheval ? Débutant et confirmé, venez vous faire plaisir en cours, balades et randonnées !

Enseignante et accompagnatrices diplômées, nous vous accueillons dans une ambiance familiale. Nous vous proposons une cavalerie adaptée à votre niveau et des installations de qualité. Votre cheval ou poney est également le bienvenu en pension au pré ou en box..

fin : . EUR.

Bournat et Turelure

Camboulit 46100 Lot Occitanie



Do you dream of riding a horse? Beginner and confirmed, come and enjoy your lessons, rides and hikes!

Teacher and qualified guides, we welcome you in a family atmosphere. We offer you a cavalry adapted to your level and quality facilities. Your horse or pony is also welcome for boarding in the meadow or in a box.

¿Sueña con montar a caballo? Principiante y experimentado ¡Disfrute con las clases, paseos y excursiones! Profesora y acompañantes diplomadas, le acogemos en un ambiente familiar. Le proponemos una caballería adaptada a su nivel e instalaciones de calidad. Su caballo o poni también es bienvenido en pensión, (prado o box).

Träumen Sie davon, auf einem Pferd zu reiten? Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, kommen Sie in den Genuss von Unterricht, Spaziergängen und Ausritten!

Als diplomierte Lehrerinnen und Begleiterinnen empfangen wir Sie in einer familiären Atmosphäre. Wir bieten Ihnen eine an Ihr Niveau angepasste Kavallerie und hochwertige Einrichtungen. Ihr Pferd oder Pony ist auch in der Pension auf der Weide oder in Boxen willkommen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Figeac