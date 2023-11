Marché de Noël Bournan, 9 décembre 2023, Bournan.

Bournan,Indre-et-Loire

Marché de Noël. Exposants d’artisanat local. Atelier loisirs créatifs gratuits pour les enfants.

Restauration, buvette.

Présence du père Noël..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Bournan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Christmas market. Exhibitors of local crafts. Free arts and crafts workshop for children.

Food and refreshments.

Santa Claus present.

Mercado navideño. Expositores de artesanía local. Taller gratuito de manualidades para niños.

Comida y refrescos.

Papá Noel estará presente.

Markt in der Weihnachtszeit. Aussteller von lokalem Kunsthandwerk. Kostenlose Kreativworkshops für Kinder.

Verpflegung und Getränke.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-11-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire