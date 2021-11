Marseille La Fabulerie Bouches-du-Rhône, Marseille Bourlingue & Pacotille à la Fabulerie ! La Fabulerie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bourlingue & Pacotille fête son retour de voyage avec ses trois voiliers à la Fabulerie. ** Au programme, dégustation et vente de produits ramenés de Sicile, jam session, projections et performances, avant de terminer par un concert du groupe Manar. On vous attend nombreux ! ** Détails de la soirée : Entrée à prix libre ! – 17h : Vente et dégustation – 18h30 : début des festivités – 19h30 : Jam session, vous êtes les bienvenus ! – 20h30 : projections, performances – 21h30 : concert ♫♫♫ La Fabulerie 10 bd garibaldi, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

