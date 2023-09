Visite guidée de Bourisp BOURISP Bourisp, 31 octobre 2023, Bourisp.

Bourisp,Hautes-Pyrénées

Après avoir découvert le village, partez à la découverte des figures fantastiques et imaginaires du Moyen Âge et de leur symbolique, dans l’église de Bourisp..

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 16:00:00. EUR.

BOURISP Devant la mairie

Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



After exploring the village, set off to discover the fantastic and imaginary figures of the Middle Ages and their symbolism, in the church of Bourisp.

Después de explorar el pueblo, vaya a descubrir las figuras fantásticas e imaginarias de la Edad Media y su simbolismo, en la iglesia de Bourisp.

Nachdem Sie das Dorf erkundet haben, begeben Sie sich in der Kirche von Bourisp auf eine Entdeckungsreise zu den fantastischen und imaginären Figuren des Mittelalters und ihrer Symbolik.

