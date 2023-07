Ouverture de l’église de Bourisp BOURISP Bourisp, 31 juillet 2023, Bourisp.

Bourisp,Hautes-Pyrénées

L’église de Bourisp est classée Monument Historique. Elle possède de remarquables peintures murales du sol à la voûte..

2023-07-31 13:30:00 fin : 2023-07-31 15:30:00. EUR.

BOURISP Eglise

Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



The church of Bourisp is classified as a historical monument. It has remarkable wall paintings from the floor to the vault.

La iglesia de Bourisp es un edificio protegido. Cuenta con notables pinturas murales desde el suelo hasta la bóveda.

Die Kirche von Bourisp ist als historisches Monument klassifiziert. Sie besitzt bemerkenswerte Wandmalereien vom Boden bis zum Gewölbe.

Mise à jour le 2023-06-14 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65