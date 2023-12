Les Automnales Bouricos Pontenx-les-Forges, 1 décembre 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

Concert organisé par l’ACAP Pontenx et les Amis de Bouricos. Deux formations au programme :

– Archetrio

– ensemble à cordes de Pontenx.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:30:00. EUR.

Bouricos

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Concert organized by ACAP Pontenx and Les Amis de Bouricos. Two groups on the program:

– Archetrio

– string ensemble from Pontenx

Concierto organizado por ACAP Pontenx y los Amigos de Bouricos. Dos grupos en el programa:

– Archetrio

– conjunto de cuerda de Pontenx

Konzert, organisiert von ACAP Pontenx und Les Amis de Bouricos. Auf dem Programm stehen zwei Formationen:

– Archetrio

– streicherensemble aus Pontenx

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Mimizan