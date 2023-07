démonstration de dentelle aux fuseaux Bouricos Pontenx-les-Forges, 9 août 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

démonstration et initiation de dentelle aux fuseaux par le club des dentellières de Labouheyre dans la grande Maison de Bouricos.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 16:30:00. EUR.

Bouricos

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



bobbin lace demonstration and initiation by the Club des dentellières de Labouheyre in the large Maison de Bouricos

demostración e iniciación al encaje de bolillos a cargo del Club de Encajeras de Labouheyre en la Maison de Bouricos

demonstration und Einführung in die Klöppelspitze durch den Klöppelclub von Labouheyre im großen Haus von Bouricos

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Mimizan