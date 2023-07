Soirée Champêtre avec concert « Pulse des sables » Bouricos Pontenx-les-Forges, 20 juillet 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

Le groupe « Pulse des sables » interprêtera des standards du Jazz. Restauration et buvette sur place.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 23:00:00. EUR.

Bouricos

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



The « Pulse des sables » band will perform jazz standards. Catering and refreshments on site

El grupo « Pulse des sables » interpretará estándares de jazz. Catering y refrescos in situ

Die Gruppe « Pulse des sables » wird Jazzstandards interpretieren. Essen und Trinken vor Ort

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Mimizan