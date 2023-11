Festival du cinéma de Bourgueil Bourgueil, 8 novembre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Organisé par les cinémas et la ville, le 14 ème festival du cinéma de Bourgueil promet d’être riche en émotions avec une programmation éclectique et des rencontres inédites..

2023-11-08 fin : 2023-11-12 . 6.5 EUR.

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire



Organized by the town and its cinemas, the 14th Bourgueil Film Festival promises to be a richly emotional affair, with an eclectic program and original encounters.

Organizado por los cines de la ciudad y la propia ciudad, el 14º Festival de Cine de Bourgueil promete ser un acontecimiento rico en emociones, con un programa ecléctico y multitud de nuevos encuentros.

Das 14. Filmfestival in Bourgueil wird von den Kinos und der Stadt organisiert und verspricht mit einem eklektischen Programm und neuen Begegnungen ein ereignisreiches Jahr zu werden.

