3 créatrices au Cloître de l’Abbaye 4 Avenue Le Jouteux, 28 juin 2023, Bourgueil.

Exposition-vente de peintures sur porcelaine par Laurence Giraud (L’atelier Coeur de Porcelaine), Couture/Bijoux et accessoires par Amélie Blottiere (Lilipouss et compagnie) et mosaique par Florence Galet (MozaHic).

2023-06-28 à ; fin : 2023-07-02 19:00:00. .

4 Avenue Le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Exhibition-sale of paintings on porcelain by Laurence Giraud (L’atelier Coeur de Porcelaine), Sewing/Jewelry and accessories by Amélie Blottiere (Lilipouss et compagnie) and mosaic by Florence Galet (MozaHic)

Exposición-venta de pinturas sobre porcelana de Laurence Giraud (L’atelier Coeur de Porcelaine), alta costura/joyería y accesorios de Amélie Blottiere (Lilipouss et compagnie) y mosaico de Florence Galet (MozaHic)

Verkaufsausstellung von Porzellanmalerei von Laurence Giraud (L’atelier Coeur de Porcelaine), Couture/Schmuck und Accessoires von Amélie Blottiere (Lilipouss et compagnie) und Mosaik von Florence Galet (MozaHic)

Mise à jour le 2023-04-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE