Concert Mars Protocole à la Pression du Tonneau 5 Allée de la Canopée, 12 mai 2023, .

Concert Rock de Mars Protocole le vendredi 12 Mai à partir de 19h30 à la Pression du Tonneau, Zone de la Petite Prairie à Bourgueil..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 23:00:00. .

5 Allée de la Canopée

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Concert Rock de Mars Protocole on Friday, May 12th from 7:30 pm at the Pression du Tonneau, Zone de la Petite Prairie in Bourgueil.

Concierto Rock de Mars Protocole el viernes 12 de mayo a partir de las 19.30 h en la Pression du Tonneau, Zone de la Petite Prairie en Bourgueil.

Rockkonzert von Mars Protocole am Freitag, den 12. Mai ab 19:30 Uhr in La Pression du Tonneau, Zone de la Petite Prairie in Bourgueil.

Mise à jour le 2023-04-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE