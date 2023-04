ATELIER CUISINE ENFANT DES 6 ANS 9 Allée de la Canopée Bourgueil Catégories d’Évènement: Bourgueil

Indre-et-Loire

ATELIER CUISINE ENFANT DES 6 ANS 9 Allée de la Canopée, 29 avril 2023, Bourgueil. Découverte, jeux et ateliers cuisine autour des légumineuses..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 16:00:00. .

9 Allée de la Canopée

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discovery, games and cooking workshops around legumes. Talleres de descubrimiento, juegos y cocina en torno a las legumbres. Entdeckungen, Spiele und Kochworkshops rund um Hülsenfrüchte. Mise à jour le 2023-04-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

Détails Catégories d’Évènement: Bourgueil, Indre-et-Loire Autres Lieu 9 Allée de la Canopée Adresse 9 Allée de la Canopée Ville Bourgueil Departement Indre-et-Loire Lieu Ville 9 Allée de la Canopée Bourgueil

9 Allée de la Canopée Bourgueil Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourgueil/

ATELIER CUISINE ENFANT DES 6 ANS 9 Allée de la Canopée 2023-04-29 was last modified: by ATELIER CUISINE ENFANT DES 6 ANS 9 Allée de la Canopée 9 Allée de la Canopée 29 avril 2023 9 Allée de la Canopée Bourgueil

Bourgueil Indre-et-Loire