DECOUVERTE DES LEGUMINEUSES 9 Allée de la Canopée, 29 avril 2023, Bourgueil.

L’objectif de cet atelier est de reconnaître les légumineuses, d’acquérir de la méthode et des astuces de cuisson, de connaître les intérêts nutritionnels, écologiques et économiques des légumineuses autour des jeux et de confection de recettes..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 12:00:00. 28 EUR.

9 Allée de la Canopée

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The objective of this workshop is to recognize legumes, to acquire cooking methods and tricks, to learn about the nutritional, ecological and economic interests of legumes through games and recipe preparation.

El objetivo de este taller es reconocer las legumbres, adquirir métodos y trucos de cocina, conocer los intereses nutricionales, ecológicos y económicos de las legumbres mediante juegos y la elaboración de recetas.

Ziel dieses Workshops ist es, Hülsenfrüchte zu erkennen, Kochmethoden und -tricks zu erlernen und die ernährungsphysiologischen, ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile von Hülsenfrüchten anhand von Spielen und Rezepten kennenzulernen.

