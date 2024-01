Atelier yoga et sophrologie Bourgueil, dimanche 4 février 2024.

Atelier yoga et sophrologie Bourgueil Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 09:30:00

fin : 2024-02-04 12:30:00

L’association Yoga,Nature, émoi vous propose une pause Bien-être.

Venez rejoindre Céline et Magali le Dimanche 4 Février pour un atelier de 3 heures.

Au programme une pratique de yoga doux et une séance de sophrologie pour commencer cette nouvelle année en prenant soin de soi, le tout entrecoupé par un moment de convivialité et d’échanges autour d’une boisson chaude et d’une petite collation.

Pratique accessible aux débutants et aux initiés.

N’hésitez pas à prendre contact pour plus d’informations.

Places limitées et prêt de matériel possible

Au plaisir de vous retrouver.

40 EUR.

13 Avenue du Général de Gaulle

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire yoganature@gmail.com



