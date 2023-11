MARCHE DE NOEL AU MONASTIER – ASSOCIATIONS DU MONASTIER Bourgs sur Colagne, 26 novembre 2023, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

Comme chaque année, le dernier dimanche de Novembre, les associations du Monastier proposent un marché de Noël où les objets sont fabriqués par des artisans ou associations locales.

Venez faire vos emplettes ou tout simplement déambuler entre les st….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



Every year, on the last Sunday in November, the associations of Le Monastier organize a Christmas market featuring items made by local craftsmen and associations.

Come and do your shopping, or simply stroll between the stalls…

Todos los años, el último domingo de noviembre, las asociaciones de Le Monastier organizan un mercadillo navideño con artículos elaborados por artesanos y asociaciones locales.

Venga a hacer sus compras o simplemente a pasear entre los puestos.

Wie jedes Jahr am letzten Sonntag im November bieten die Vereine von Le Monastier einen Weihnachtsmarkt an, auf dem die Gegenstände von lokalen Handwerkern oder Vereinen hergestellt werden.

Kommen Sie und kaufen Sie ein oder schlendern Sie einfach zwischen den St…

Mise à jour le 2023-11-07 par 48 – OT Gévaudan Destination