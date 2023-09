TRAIL NOCTURNE DES 33 HEURES CONTRE LE CANCER Bourgs sur Colagne, 7 octobre 2023, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

Participez au trail nocturne au profit de l’association « Ensemble contre le cancer ».

Cette année de nouveaux parcours et un retour aux sources vous attendent!

Départ groupé à 19h30, circuit trails 11km, circuits trails ou rando 5km.

Lampe frontale ob….

2023-10-07

Take part in the nocturnal trail in aid of the « Ensemble contre le cancer » association.

This year, new trails and a return to our roots await you!

Mass start at 7.30pm, 11km trail circuit, 5km trail circuit or rando.

Headlamp ob…

Participe en el trail nocturno a beneficio de la asociación « Ensemble contre le cancer ».

Este año le esperan nuevos recorridos y un regreso a nuestras raíces

Salida masiva a las 19.30 h, recorridos de 11 km, recorridos de 5 km o caminatas.

Se requiere linterna frontal.

Nehmen Sie am Nachttrail zugunsten der Organisation « Ensemble contre le cancer » teil.

Dieses Jahr erwarten Sie neue Strecken und eine Rückkehr zu den Wurzeln!

Gruppenstart um 19:30 Uhr, 11 km Trails, 5 km Trails oder Wanderungen.

Stirnlampen sind erforderlich.

