Défilé de tracteurs illuminés pour Noël Bourgougnague, 21 décembre 2023, Bourgougnague.

Bourgougnague,Lot-et-Garonne

Pour sa 3ᵉ édition, la MFR de Bourgougnague vous propose le défilé de tracteurs illuminés. Venez découvrir une collection d’engins spécialement décorés pour l’occasion avant le grand défilé. Inscription obligatoire pour les tracteurs participants. Restauration sur place..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . EUR.

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For its 3rd edition, the MFR de Bourgougnague offers you the illuminated tractor parade. Come and discover a collection of tractors specially decorated for the occasion, before the big parade. Registration required for participating tractors. Catering on site.

En su 3ª edición, el MFR de Bourgougnague organiza un desfile de tractores iluminados. Venga a descubrir una colección de tractores especialmente decorados para la ocasión antes del gran desfile. Inscripción obligatoria para los tractores participantes. Catering in situ.

Zum dritten Mal veranstaltet die MFR Bourgougnague eine Parade mit beleuchteten Traktoren. Entdecken Sie eine Sammlung von speziell für diesen Anlass dekorierten Traktoren, bevor die große Parade beginnt. Anmeldung für die teilnehmenden Traktoren erforderlich. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT du Pays de Lauzun