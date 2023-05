L’Oisnonnière fête ses 20 ans – Acte 3 Moulin de Saint-Laurent, 7 juillet 2023, Bourgougnague.

À l’occasion du 20ème anniversaire de la Ferme l’Oisonnière, venez nombreux au concert du chanteur « Nicho » de Toulouse. Ce moment sera suivi d’un repas. Un moment festif a partagé entre amis ou en famille. Plus d’informations à venir..

Moulin de Saint-Laurent

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the 20th anniversary of the Ferme l’Oisonnière, come to the concert of the singer « Nicho » from Toulouse. This moment will be followed by a meal. A festive moment to share with friends or family. More information to come.

Con motivo del 20 aniversario de la Ferme l’Oisonnière, acuda en masa al concierto del cantante « Nicho » de Toulouse. Este momento irá seguido de una comida. Un momento festivo para compartir con los amigos o la familia. Más información próximamente.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Ferme l’Oisonnière kommen Sie zahlreich zum Konzert des Sängers « Nicho » aus Toulouse. Im Anschluss an diesen Moment findet ein Essen statt. Ein festlicher Moment, den Sie mit Freunden oder der Familie teilen können. Weitere Informationen folgen.

