Soirée concert à la ferme Moulin de Saint-Laurent, 7 mai 2023, Bourgougnague.

À l’occasion du 20ème anniversaire de la Ferme l’Oisonnière, venez nombreux assister au concert de Thomas Cousin qui clôturer ce moment festif ! Tout le week-end repas/dégustation de vin, une brocante professionnelle et le spectacle de la Compagnie du Vélo à cinq pattes..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Moulin de Saint-Laurent

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the 20th anniversary of the Ferme l’Oisonnière, come and attend the concert of Thomas Cousin which will close this festive moment! All weekend long, there will be a meal/wine tasting, a professional flea market and a show by the Compagnie du Vélo à cinq pattes.

Con motivo del 20 aniversario de la Ferme l’Oisonnière, acuda en masa al concierto de Thomas Cousin que cerrará este momento festivo Durante todo el fin de semana, habrá una comida/degustación de vinos, un mercadillo profesional y un espectáculo de la Compagnie du Vélo à cinq pattes.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Ferme l’Oisonnière sollten Sie unbedingt das Konzert von Thomas Cousin besuchen, das diesen festlichen Moment abschließt! Das ganze Wochenende über gibt es Mahlzeiten/Weinproben, einen professionellen Trödelmarkt und eine Aufführung der Compagnie du Vélo à cinq pattes.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT du Pays de Lauzun