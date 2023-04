Théâtre à la ferme Moulin de Saint-Laurent, 6 mai 2023, Bourgougnague.

À l’occasion du 20ème anniversaire de la Ferme l’Oisonnière, venez nombreux assister au spectacle de la Compagnie du Vélo à cinq pattes qui présentera Gzion d’Hervé Blutsch ! Tout le week-end repas/dégustation de vin et une brocante professionnelle puis le concert de Thomas Cousin en clôture..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Moulin de Saint-Laurent

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the 20th anniversary of the Ferme l’Oisonnière, come and see the show of the Compagnie du Vélo à cinq pattes which will present Gzion by Hervé Blutsch! All weekend long, there will be a meal/wine tasting and a professional flea market, followed by Thomas Cousin’s closing concert.

¡Con motivo del 20 aniversario de la Ferme l’Oisonnière, venga a ver el espectáculo de la Compagnie du Vélo à cinq pattes que presentará Gzion de Hervé Blutsch! Durante todo el fin de semana, habrá una comida/degustación de vinos y un mercadillo profesional, seguidos de un concierto de Thomas Cousin.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Ferme l’Oisonnière kommen Sie zahlreich zur Aufführung der Compagnie du Vélo à cinq pattes, die Gzion von Hervé Blutsch aufführen wird! Das ganze Wochenende über gibt es Mahlzeiten/Weinproben und einen professionellen Trödelmarkt, dann das Konzert von Thomas Cousin zum Abschluss.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT du Pays de Lauzun