One-woman-show – Hors Classe Salle des fêtes Bourgougnague

Dans le cadre de l’itinérance culturelle en Pays de Lauzun, l’association Burgondiales Burlesque organise un one-woman-show en partenariat avec la Communauté de Communes et la municipalité. Venez nombreux assister au nouveau spectacle « Hors Classe » de Bénédicte Bousquet qui après le succès de « D’école et moi », la maîtresse pas comme les autres revient secouer l’école ! Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! Elle en profite pour régler quelques comptes, avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien ! Sur réservation de préférence par mail. Places limitées.

Salle des fêtes 1 place de la mairie

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine burgondiales.burlesques47@orange.fr



