Benjamin Tranié – Félicitations et tout et tout – Tournée SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU Catégories d’Évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère Benjamin Tranié – Félicitations et tout et tout – Tournée SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU, 10 avril 2024, BOURGOIN JALLIEU. Benjamin Tranié – Félicitations et tout et tout – Tournée SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU. Un spectacle à la date du 2024-04-10 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros. Philippe Retcon et Tiffany Ledut ont l’honneur et la joie de vous convier à leur mariage.Rendez-vous à la mairie à 15h, suivi d’un vin d’honneur et d’un dîner au domaine du Château de Vieux-Sac.Les téléphones, les chiens et vos enfants pénibles ne sont pas admis à la cérémonie.Au prix du mariage, merci d’être généreux dans l’urne. Texte :Benjamin TraniéZaid SahebdinMise en scène :Zaid Sahebdin Benjamin Tranié Benjamin Tranié Votre billet est ici SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU BOURGOIN JALLIEU 92 Avenue du Professeur Tixier Isère 30.0

EUR30.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Bourgoin-Jallieu, Isère Autres Lieu SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU Adresse 92 Avenue du Professeur Tixier Ville BOURGOIN JALLIEU Departement Isère Lieu Ville SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU latitude longitude 45.58735658246517;5.290799860055945

SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU BOURGOIN JALLIEU Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourgoin-jallieu/