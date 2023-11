Wendy et Peter Pan – d’après J.M Barrie SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU, 22 mars 2024, BOURGOIN JALLIEU.

Wendy et Peter Pan – d’après J.M Barrie SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-01-16 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

RADIANT-BELLEVUE (L-R-21-3056/3896) présente : ce spectacle. La pièce « Wendy et Peter Pan », d’après J.M Barrie, est mise en scène par Jean-Christophe Hembert. Le metteur en scène parle du jeu comme réponse à l’angoisse du monde. « Quand on s’attaque à Peter Pan, on perd le contrôle. Tout nous échappe. L’oeuvre comme le personnage sont insaisissables. C’est une histoire ? C’est une histoire pour enfant ? C’est un personnage ? C’est un mythe ? C’est une féérie ? Pourquoi Peter Pan est présenté comme celui qui accompagne les enfants qui meurent sur une partie du chemin, pour qu’ils n’aient pas peur ? Capitaine Crochet aussi est torturé par des crises d’angoisse existentielle, face à ce « temps assassin » à tête de crocodile qui le poursuit. Je crois que Wendy est la véritable héroïne de l’histoire. Peter Pan est sa projection. Son guide, son inspirateur. C’est Wendy qui fait le voyage intérieur au « Pays du Grand Nulle Part ». Il faut croire pour vivre. Croire aux fées, aux pirates, aux indiens, au jeu, aux acteurs, au théâtre. Au milieu de cet univers ludique et féérique se noue une tragédie. » La pièce « Wendy et Peter Pan » reflète un théâtre généreux, inventif et touchant. Cette relecture moderne et épique, portée par des comédiens talentueux, entraine les spectateurs dans l’imaginaire puissant de J.M Barrie. J.M. Barrie Jean-Christophe Hembert

Votre billet est ici

SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU BOURGOIN JALLIEU 92 Avenue du Professeur Tixier Isère

30.0

EUR30.0.

Votre billet est ici