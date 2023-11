Lorsque l’Enfant Paraît – Catherine Frot & Michel Fau – Tournée SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU, 17 mars 2024, BOURGOIN JALLIEU.

Lorsque l’Enfant Paraît – Catherine Frot & Michel Fau – Tournée SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU. Un spectacle à la date du 2024-03-17 à 17:00 (2024-01-07 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

ESPACE MALRAUX – JOUE-LES-TOURS (R2020-/005068/005065/005066) PRESENTE ce spectacle. 4 nominations aux Molières 2023 : Meilleur comédien (Michel Fau), Meilleure mise en scène, Meilleure comédienne (Catherine Frot), Meilleure comédieCiel, Madame est enceinte ! Après la Seconde Guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’État à la Famille, qui a obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule quand il apprend, le même jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les repères de cette famille bourgeoise… Dans cette comédie, Michel Fau nous fait redécouvrir un maître oublié du boulevard des années 1950, André Roussin, qui épingle la bourgeoisie parisienne d’après-guerre complètement dépassée par l’évolution des mœurs. « Une pièce de boulevard dans tout ce que le genre a de plus noble. L’intrigue est tissée de rebondissements survoltés, de calembours et de quiproquos. » Paris Match « Pièce débordante de drôlerie, d’intelligence et de vachardise. » Le Canard enchaînéRéservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 47 53 61 61 ( du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00) Catherine Frot, Michel Fau, Lorsque l’Enfant Paraît Catherine Frot, Michel Fau, Lorsque l’Enfant Paraît

Votre billet est ici

SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU BOURGOIN JALLIEU 92 Avenue du Professeur Tixier Isère

39.0

EUR39.0.

Votre billet est ici