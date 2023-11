Giroud et Stotz – Classe ! SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU, 9 mars 2024, BOURGOIN JALLIEU.

Giroud et Stotz – Classe ! SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU. Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 20:30 (2024-03-09 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

Le haras qui rit & C130 présentent L-D-22-2663 ApIconoclastes et à contre courant de la mode du stand up en solo, Cécile GIROUD et Yann STOTZ foncent et vous enfoncent dans un humour fait de music hall, de sketchs, de chants, de danse et d’imitations sur fond d’absurde. Ils s’amusent et amusent avec tout : Vidéos, parodies, séries humoristiques (Starforce, Faut pas s’trumper), scènes, télé (avec Amanda, Roumanoff, Sébastien…) ou radio. Cécile Giroud et Yann Stotz Cécile Giroud et Yann Stotz

Votre billet est ici

SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU BOURGOIN JALLIEU 92 Avenue du Professeur Tixier Isère

27.0

EUR27.0.

