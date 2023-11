Cendrillon, Ballet Recyclable – Philippe Lafeuille SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU, 9 février 2024, BOURGOIN JALLIEU.

Cendrillon, Ballet Recyclable – Philippe Lafeuille SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:30 (2024-02-09 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

THEATRE JEAN-VILAR (PLATESV-D-2020-006361) présente : ce spectacle. CENDRILLON, BALLET RECYCLABLE Philippe LAFEUILLE Philippe Lafeuille n’est pas un artiste comme les autres. Là où beaucoup ne verraient qu’un amas de déchets sans le moindre intérêt, lui décèle une beauté au potentiel inexploité, qui n’aspire qu’à être révélée. D’où sa tendresse pour l’héroïne du conte de Charles Perrault, cette petite souillon devenue princesse, qui se rend au bal dans une citrouille transformée en carrosse. Mais qu’est-ce que l’histoire de Cendrillon peut bien avoir en commun avec des bouteilles en plastique vides ? La réponse de la fée marraine des chorégraphes sonne comme une évi/danse : la métamorphose, évidemment. Pendant plus d’une heure, accompagnés de la partition du ballet éponyme de Prokofiev, six danseurs polymorphes offrent à nos yeux ébahis leurs plastiques – littéralement, dans tous les sens et sous bien des formes – qui sont emportées dans un tourbillon coloré de transformations surréalistes. Sur le plateau de danse, transfiguré en décharge de toute beauté, imagination et émotion se partagent un règne sans rivales. Un recyclage plein de grâce, merveilleux et inclassable. Chorégraphie et Mise en scène : Philippe Lafeuille Interprètes : Antoine Audras, Florent Chevalier, Emmanuel Dobby, Mohamed Kouadri, Stephanie Vitrano et Philippe Mesia Musiques : Extraits du ballet Cendrillon de Serge Prokofiev, Ran Slavin, Värttinä, Godspeed You ! Black Emperor, BJörk, Walt Disney Réservations pour les personnes à Mobilité Réduite : 04. 78. 28. 05. 73. Philippe Lafeuille Philippe Lafeuille

Votre billet est ici

SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU BOURGOIN JALLIEU 92 Avenue du Professeur Tixier Isère

30.0

EUR30.0.

Votre billet est ici