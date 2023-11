Sens Dessus Dessous de et avec André Dussollier – Tournée SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU Catégories d’Évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère Sens Dessus Dessous de et avec André Dussollier – Tournée SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU, 25 janvier 2024, BOURGOIN JALLIEU. Sens Dessus Dessous de et avec André Dussollier – Tournée SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU. Un spectacle à la date du 2024-01-25 à 20:30 (2024-01-25 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros. COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE PLATES V-R-2020-002172/V-R-2020-002173 PRESENTE CE SPECTACLE SENS DESSUS DESSOUS Théâtre contemporain / Seul en scèneTout publicDurée : 1h25Dans ce nouveau spectacle Sens dessus dessous, André Dussollier convoque de grands auteurs pour partager son amour des mots. Il a conçu ce spectacle pour donner à entendre son itinéraire poétique : une collection de textes magnifiques de grands hommes de lettres souvent teintées d’humour et de dérision, ceci accompagné de touches de vidéo et d’une création musicale originale. Dans l’ambiance feutrée de l’écrin qu’est une salle de théâtre, ce spectacle est un moment heureux où la langue se révèle être un précieux trésor. Accueillir André Dussollier, comédien génial primé de trois César et un Molière, est une chance exceptionnelle.Metteur en scène : André DussollierDistribution : Conception et réalisation : André Dussollier Collaboration artistique : Catherine D’At Avec : André Dussollier Scénographie / vidéo : Sébastien Mizermont – VLB Lumières : Laurent Castaingt Illustration sonore : Cyril Giroux Accessoires : Pauline SternN° téléphone accès PMR : 01 39 32 66 06Arrêt de train : Franconville/ Le Plessis Bouchard puis 15 minutes de marche. Plusieurs parking payant à proximité mais gratuit à partir de 19h00 André Dussollier André Dussollier Votre billet est ici SALLE POLYVALENTE -BOURGOIN JALLIEU BOURGOIN JALLIEU 92 Avenue du Professeur Tixier Isère 39.0

