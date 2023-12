Forum des Métiers de l’Aide à la Personne Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’Évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère Forum des Métiers de l’Aide à la Personne Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, 30 janvier 2024, Bourgoin-Jallieu. Forum des Métiers de l’Aide à la Personne Mardi 30 janvier 2024, 15h00 Bourgoin-Jallieu Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T15:00:00+01:00 – 2024-01-30T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-30T15:00:00+01:00 – 2024-01-30T16:00:00+01:00 Les métiers de l’aide à la personne ont besoin de vous, Vous recherchez un emploi avec du sens, tourné vers les autres. Venez rencontrer les entreprises de ce secteur le mardi 30 janvier après midi.

Merci de venir avec un cv à jour rdv direct avec les entreprises, présentes

ADPA, ADHAP, Domavie, Seve service, O2, Bourgoin-Jallieu 38300 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/201265 »}] Forum Services à la personne et à la collectivité Détails Catégories d’Évènement: Bourgoin-Jallieu, Isère Autres Lieu Bourgoin-Jallieu Adresse 38300 Bourgoin-Jallieu Ville Bourgoin-Jallieu Departement Isère Lieu Ville Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Latitude 45.597958 Longitude 5.266993 latitude longitude 45.597958;5.266993

Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourgoin-jallieu/