Bourgogne Tonnerre Trail 2022 Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne

Bourgogne Tonnerre Trail 2022 Tonnerre, 3 avril 2022, Tonnerre. Bourgogne Tonnerre Trail 2022 Tonnerre

2022-04-03 – 2022-04-03

Tonnerre Yonne Tonnerre La 3 ème édition de Bourgogne Tonnerre Trail organisé par l’Association Trail Raid Actions aura lieu le Dimanche 3 Avril 2022. Ce trail vous permettra de profiter des beaux paysages vallonnés du Tonnerrois, des chemins de vignes, sentiers et sous-bois. 3ème édition 3 Avril 2022 La 3 ème édition de Bourgogne Tonnerre Trail organisé par l’Association Trail Raid Actions aura lieu le Dimanche 3 Avril 2022. Ce trail vous permettra de profiter des beaux paysages vallonnés du Tonnerrois, des chemins de vignes, sentiers et sous-bois. Tonnerre

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Tonnerre, Yonne Autres Lieu Tonnerre Adresse Ville Tonnerre lieuville Tonnerre Departement Yonne

Tonnerre Tonnerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonnerre/

Bourgogne Tonnerre Trail 2022 Tonnerre 2022-04-03 was last modified: by Bourgogne Tonnerre Trail 2022 Tonnerre Tonnerre 3 avril 2022 Tonnerre Yonne

Tonnerre Yonne