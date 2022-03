Bourgogne-Franche-Comté présence des Suds Ornans Ornans Catégories d’évènement: 2529026 Rue Saint-Laurent

Ornans 2529026 Rue Saint-Laurent Le Groupe de recherche Achac en partenariat avec le réseau Information Jeunesse de Bourgogne Franche-Comté présente l’exposition “Bourgogne Franche-Comté présence des Suds”.

L’exposition retrace l’histoire de l’immigration dans la région, partie prenante de l’identité locale. contact@mediathequeornans.fr +33 3 81 62 13 52 https://www.mediathequeornans.fr/ Le Groupe de recherche Achac en partenariat avec le réseau Information Jeunesse de Bourgogne Franche-Comté présente l’exposition “Bourgogne Franche-Comté présence des Suds”.

