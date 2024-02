Bourgogne en Bouche L’HEXAGONE Autun, samedi 2 mars 2024.

Bourgogne en Bouche L’HEXAGONE Autun Saône-et-Loire

Le Lions Club d’Autun organise son 23ème salon des spécialités gastronomiques la Bourgogne en Bouche .

Cette manifestation a pour objectifs de promouvoir les produits et fabrications régionaux dans le domaine de la gastronomie et mieux faire connaître le savoir-faire des professionnels des métiers de bouche de Bourgogne et d’ailleurs. Chaque année c’est plus de 2000 visiteurs qui se donnent rendez-vous et une centaine de sponsors qui nous renouvellent leur confiance. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-03 20:00:00

L’HEXAGONE 2 Boulevard Frédéric-Latouche

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Bourgogne en Bouche Autun a été mis à jour le 2024-02-12 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II