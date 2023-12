CONCOURS DE BELOTE ET D’ALUETTE Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, 1 décembre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Vous aimez les jeux de cartes traditionnelles ?

Vous connaissez la belote et peut-être aussi le jeu de l’aluette ?.

2024-02-03 fin : 2024-02-03 14:30:00. .

Bourgneuf-en-Retz Route des trois ponts

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Do you like traditional card games?

Are you familiar with belote and, perhaps, aluette?

¿Le gustan los juegos de cartas tradicionales?

¿Conoce la belote y, tal vez, la aluette?

Mögen Sie traditionelle Kartenspiele?

Kennen Sie Belote und vielleicht auch das Spiel Aluette?

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire