LECTURE DE CONTES DE NOËL A LA BIBLIOTHÉQUE DE BOURGNEUF Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, 20 décembre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Les bénévoles de la bibliothèque vous proposent de vous mettre dans l’ambiance de Noël !.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 18:30:00. .

Bourgneuf-en-Retz Rue de la Taillée

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The library’s volunteers are ready to get you into the Christmas spirit!

¡Los voluntarios de la biblioteca te ponen en ambiente navideño!

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Bibliothek stimmen Sie auf Weihnachten ein!

