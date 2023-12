CONCERT DE NOËL Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, 4 décembre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

La chorale de Bourgneuf « La Clé de Sel » vous propose un concert de Noël à l’église Notre Dame du Bon Port de Bourgneuf-en-Retz.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 15:00:00. .

Bourgneuf-en-Retz Eglise Notre Dame du Bon Port

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Bourgneuf choir « La Clé de Sel » presents a Christmas concert at the church of Notre Dame du Bon Port in Bourgneuf-en-Retz.

El coro de Bourgneuf « La Clé de Sel » presenta un concierto de Navidad en la iglesia de Notre Dame du Bon Port de Bourgneuf-en-Retz.

Der Chor von Bourgneuf « La Clé de Sel » bietet Ihnen ein Weihnachtskonzert in der Kirche Notre Dame du Bon Port in Bourgneuf-en-Retz.

Mise à jour le 2023-12-01 par eSPRIT Pays de la Loire