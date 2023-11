MARCHÉ DE NOËL À VILLENEUVE-EN-RETZ Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, 2 décembre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Comme chaque année, l’Association Des Commerçants et Artisans de la commune de Villeneuve en Retz (Adca Villeneuve), en partenariat avec la municipalité, vous proposent le Marché de Noël !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Bourgneuf-en-Retz Rue des Puymains

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Like every year, the Association of Traders and Craftsmen of the town of Villeneuve en Retz (Adca Villeneuve), in partnership with the municipality, offer you the Christmas Market!

Como cada año, la Asociación de Comerciantes y Artesanos de la ciudad de Villeneuve en Retz (Adca Villeneuve), en colaboración con el municipio, le ofrece el Mercado de Navidad

Wie jedes Jahr veranstaltet die Association Des Commerçants et Artisans de la commune de Villeneuve en Retz (Adca Villeneuve) in Partnerschaft mit der Stadtverwaltung den Weihnachtsmarkt!

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire