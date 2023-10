VIDE GRENIER SPÉCIAL MUSIQUE Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, 5 novembre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

L’association VRETZ BOX SON vous propose son vide grenier annuel !.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Bourgneuf-en-Retz Route des trois ponts

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The VRETZ BOX SON association invites you to its annual garage sale!

La asociación VRETZ BOX SON organiza su venta anual de garaje

Der Verein VRETZ BOX SON bietet Ihnen seinen jährlichen Flohmarkt an!

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire