CONCOURS DE PÉTANQUE Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, 3 novembre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Un concours de pétanque organisé au profit des enfants malades… avec la participation de Philippe QUINTAIS et Mickaël LANDREAU..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 13:30:00. .

Bourgneuf-en-Retz Parking de la salle omnisport

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A pétanque competition organized in aid of sick children… with the participation of Philippe QUINTAIS and Mickaël LANDREAU.

Competición de petanca organizada en favor de los niños enfermos… con la participación de Philippe QUINTAIS y Mickaël LANDREAU.

Ein Pétanque-Wettbewerb, der zugunsten kranker Kinder organisiert wurde… mit der Teilnahme von Philippe QUINTAIS und Mickaël LANDREAU.

