VISITE DES SALINES DE MILLAC Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, 17 septembre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, Les Salines de Millac vous invitent à découvrir un patrimoine naturel d’exception !.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 09:45:00. .

Bourgneuf-en-Retz Les Salines de Millac

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the European Heritage Days, Les Salines de Millac invites you to discover an exceptional natural heritage!

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Les Salines de Millac le invitan a descubrir su excepcional patrimonio natural

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes laden die Salinen von Millac Sie ein, ein außergewöhnliches Naturerbe zu entdecken!

