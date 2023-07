MARCHÉ DE VILLENEUVE EN RETZ – SECTEUR BOURGNEUF Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, 2 juillet 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Venez découvrir les produits de notre terroir ! A votre disposition toute l’année : Fruits et légumes de saison, et poulets de la Baie..

2023-07-02 fin : 2023-07-02 13:00:00. .

Bourgneuf-en-Retz Place du Marais

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and discover the products of our land! At your disposal all year long : Fruits and vegetables of season, and chickens of the Bay.

¡Venga a descubrir nuestros productos locales! A su disposición todo el año: frutas y verduras de temporada, y pollos de la Bahía.

Kommen Sie und entdecken Sie die Produkte unserer Region! Das ganze Jahr über zu Ihrer Verfügung: Obst und Gemüse der Saison und Hähnchen aus der Bucht.

Mise à jour le 2023-06-27 par eSPRIT Pays de la Loire