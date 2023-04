CONCERT VOX HOMINIS INVITE CHOEUR DE MARAIS Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Villeneuve-en-Retz

CONCERT VOX HOMINIS INVITE CHOEUR DE MARAIS Bourgneuf-en-Retz, 26 mars 2023, Villeneuve-en-Retz. Dans le cadre des Musicales de Bourgneuf, la municipalité propose un concert de printemps….

2023-03-26 à ; fin : 2023-03-26 15:00:00. .

Bourgneuf-en-Retz Eglise Notre Dame du Bon Port

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



In the framework of the Musicales de Bourgneuf, the municipality proposes a spring concert… En el marco de las Musicales de Bourgneuf, el municipio ofrece un concierto de primavera… Im Rahmen der Musicales de Bourgneuf bietet die Gemeinde ein Frühlingskonzert…

