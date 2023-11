Finale Championnat de France Pêche Réservoir Bourgneuf Aiton, 11 novembre 2023, Aiton.

Aiton,Savoie

Le plan d’eau de Barouchat accueillera les compétiteurs qui viendront concourir pour la finale du championnat de France réservoir de 2ème division de pêche à la mouche..

2023-11-11 fin : 2023-11-12 . .

Bourgneuf Plan d’eau Barouchat

Aiton 73220 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Barouchat lake will play host to competitors competing in the final of the French 2nd division reservoir fly-fishing championship.

El lago de Barouchat acogerá a los participantes en la final del campeonato de Francia de pesca con mosca en embalses de 2ª división.

Der Plan d’eau de Barouchat wird die Wettkämpfer empfangen, die um das Finale der französischen Reservoir-Meisterschaft der 2.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Porte de Maurienne